Birleşik Metal’de Silahlı Saldırı: İki Ölü

SİLAHLI SALDIRI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ
Ankara’da saat 15.30 civarında, Birleşik Metal Sendikası’nda Şube Başkanı olan Deniz Ilgaz, şube sekreteri Erdinç Koç’a silahlı saldırı düzenliyor. Olayın ardından Erdinç Koç, hayatını kaybediyor ve saldırgankonumundaki Deniz Ilgaz hayatına son veriyor.
Olay Yeri GÜVENLİK ŞERİDİYLE KAPATILDI
Birleşik Metal Sendikası’nın bulunduğu sokak, saldırı sonrası güvenlik şeridiyle kapatılıyor. Olayın meydana gelmesi, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açıyor. Saldırının detayları ve motivasyonları hakkında incelemeler başlatılıyor.