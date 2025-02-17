More
Gündem

Birleşik Metal’de Silahlı Saldırı: İki Ölü

birlesik-metal-de-silahli-saldiri-iki-olu

SİLAHLI SALDIRI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

Ankara’da saat 15.30 civarında, Birleşik Metal Sendikası’nda Şube Başkanı olan Deniz Ilgaz, şube sekreteri Erdinç Koç’a silahlı saldırı düzenliyor. Olayın ardından Erdinç Koç, hayatını kaybediyor ve saldırgankonumundaki Deniz Ilgaz hayatına son veriyor.

Olay Yeri GÜVENLİK ŞERİDİYLE KAPATILDI

Birleşik Metal Sendikası’nın bulunduğu sokak, saldırı sonrası güvenlik şeridiyle kapatılıyor. Olayın meydana gelmesi, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açıyor. Saldırının detayları ve motivasyonları hakkında incelemeler başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ayşe Barım Yeniden Tutuklandı: Savcılıktan İtiraz

Ayşe Barım, Gezi Parkı gösterilerini yönlendirdiği iddiasıyla tutuklandı. Tahliye kararı aniden bozulup yeniden tutuklandı; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.
Gündem

Fenerbahçe’ye Dev Sponsorluk Anlaşmaları Yolda

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, stadyum ve forma sponsorluğu anlaşmalarıyla Bankalar Birliği borcuna dair güncel bilgileri Flash Haber ile paylaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.