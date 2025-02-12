BİST 100’de Günün En Çok Artanları

BIST100 GÜNDE DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

BIST100 endeksi, günü %1,04’lük bir düşüşle 9.779,57 puandan kapattı. Gün içerisinde işlem hacmi ise 102,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bugün BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en çok yükseliş gösteren 5 hisse şu şekilde sıralandı:

– PASEU: 34,50 TL (+1,56; +4,74%)

– KOZAL: 25,50 TL (+1,00; +4,08%)

– TKFEN: 67,60 TL (+1,95; +2,97%)

– AEFES: 164,20 TL (+4,20; +2,63%)

– CWENE: 19,24 TL (+0,44; +2,34%)

BIST 100 endeksinde en çok düşüş yaşayan 5 hisse ise şöyle oldu:

– ASTOR: 109,10 TL (-6,40; -5,54%)

– ALFAS: 67,80 TL (-3,40; -4,78%)

– ISMEN: 41,04 TL (-2,060; -4,78%)

– ASELS: 78,10 TL (-3,65; -4,46%)

– SMRTG: 41,10 TL (-1,88; -4,37%)

Kaynak: BİST