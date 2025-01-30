BIST 100 İlk Yarıyı Artışla Kapadı

BIST 100 ENDİKSİ YÜKSELİŞTE

Günün ilk bölümünde yükseliş gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,57 puan ve yüzde 0,44 artış ile 10.121,56 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi 41,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,99 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,83 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı elde eden metal sanayi oldu ve yüzde 1,68 arttı. Bankacılık endeksi ise en çok kaybettiren sektör olarak öne çıktı. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını sabit tutma kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın varlık alım programını acele etmeden sonlandıracaklarına dair açıklamaları karışık bir piyasa görünümü oluşturdu.

Bugün gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi. Analistler, yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile birlikte Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve ABD büyüme verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç seviyeleri, 10.000 ve 9.900 seviyesinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.