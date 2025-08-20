BIST 100 Rekor Seviyeleri Gördü

BIST 100 ENDKESİ TARİHİ REKORUNU KIRDI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 22 Temmuz 2024’ten beri en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi ise yüzde 1,11 değer kazanmış. Sektörler arasında en çok kazanç sağlayan ise yüzde 2,36 ile iletişim sektörü olurken, tek kayıp yaşayan sektör ise yüzde 0,28 ile elektrik oldu. Küresel piyasalarda, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların ilgisini çekiyor. BIST 100 endeksi, teknoloji endeksinin öncülüğünde geniş bir alım hareketi ile günü rekor seviyelere çok yakın bir şekilde tamamladı.

YATIRIMCI GÜVENİ ARTACAK VERİLER BEKLENİYOR

Analistler, yarın yurt içinde açıklanacak tüketici güven endeksi ve para ile banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi önemli verilerin takip edileceğini dile getiriyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 11.200 ve 11.300 seviyelerinin direnç, 11.000 ve 10.900 puanın ise destek seviyeleri olarak öne çıktığı belirtildi.