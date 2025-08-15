BIST 100’ün Artışı Devam Ediyor

BIST 100 ENDİKSİNDEKİ ARTARAK KAPANIŞ

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışla karşılaştırıldığında anlamlı bir artış sergiledi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 46,01 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 97,5 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi ise yüzde 0,65 değer kazanarak yükselişe geçti.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı yüzde 3,14 ile elektrik sağlarken, en çok kaybı ise yüzde 4,52 ile finansal kiralama ve faktoring yaşadı.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştireceği görüşme öncesinde belirsizlik hakim.

GELECEK HAFTANIN GÜNDEMİ VE TEKNİK ANALİZ

Analistler, gelecek hafta Türkiye’de konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve tüketici güven endeksi verilerinin gözlemleneceğini, yurtdışında ise İngiltere ve Euro Bölgesi’nde ilan edilecek enflasyon verileri ile ABD’deki Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndan beklenen haber akışının takip edileceğini dile getiriyor. Ayrıca, BIST 100 endeksi için teknik analizde 10.900 ve 11.000 puanlarının direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.