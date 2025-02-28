Gündem

BİST’ten İki Hisseye Tedbir Açıklaması

bist-ten-iki-hisseye-tedbir-aciklamasi

DURDO VE KRGYO HİSSELERİNDE YENİ TEDBİRLER

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 28 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (DURDO) ve KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (KRGYO) hisselerine yönelik Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alınan önlemlere dair bir açıklama yapıldı.

VBTS UYGULAMASI KAPSAMINDA AÇIKLAMA

BİST’in yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği etkinleştirilen Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) uyarınca, DURDO.E ve KRGYO.E paylarının 03/03/2025 tarihli işlemlerde (seans başından) 02/04/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu olamayacağı belirtildi. Kaynak: KAP

ÖNEMLİ

Gündem

İnşaat Yanında Duvar Çöktü, Bina Boşaltıldı

Beylikdüzü'nde, istinat duvarının kısmi çöküşü nedeniyle 4 katlı bina sakinleri güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edildi.
Gündem

Instagram İkiye Ayrılmayı Planlıyor

Instagram, Reels videolarını ana platformdan bağımsız bir uygulama haline getirerek sosyal medya dinamiklerini değiştirmeye hazırlanıyor. Bu gelişme platformun geleceğini etkileyecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.