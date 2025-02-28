BİST’ten İki Hisseye Tedbir Açıklaması

DURDO VE KRGYO HİSSELERİNDE YENİ TEDBİRLER

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 28 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (DURDO) ve KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (KRGYO) hisselerine yönelik Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alınan önlemlere dair bir açıklama yapıldı.

VBTS UYGULAMASI KAPSAMINDA AÇIKLAMA

BİST’in yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği etkinleştirilen Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) uyarınca, DURDO.E ve KRGYO.E paylarının 03/03/2025 tarihli işlemlerde (seans başından) 02/04/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu olamayacağı belirtildi. Kaynak: KAP