BİST’ten İki Hisseye Tedbir Alındı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU’NA YAPILAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul A.Ş. 14 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildiride, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOBTL) ve Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU) hisseleri için Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

MOBTL HİSSELERİNE YÖNELİK TEDBİRLER

Borsa İstanbul, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOBTL) hisselerine yönelik şu açıklamayı yaptı: “Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MOBTL.E payları 15/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.”

ERSU HİSSELERİ İÇİN GÜNCEL TEDBİRLER

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU) için yapılan açıklama ise şu şekilde: “Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ERSU.E payları 15/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.” Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını içermektedir. Ayrıca, mevcut VBTS kapsamında daha önce tanımlanan tedbirler (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin süresince devam edecektir.