BİST’ten Üç Hisseye Tedbir Alındı

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 15 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen bildiride, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) ve Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alınan tedbirlere yönelik açıklamalar yer aldı.

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. HAKKINDA

BİST’in yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde IEYHO.E paylarında 16/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacağı belirtildi. İlgili hissede halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında daha önce tanımlanan tedbirler, kredili işlem yasağı gibi, brüt takas tedbirinin yürürlükte olduğu süre boyunca devam edecek.

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. VE NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÜZERİNE

Borsa İstanbul tarafından yapılan diğer açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde AVHOL.E ve NIBAS.E paylarının 16/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu olamayacağı ifade edildi.