Bitcoin 110.600 Dolar Düştü, Panik Satış!

PİYASADA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Hafta içinde 118 bin doları test eden Bitcoin, 25 Ağustos gecesi yaşadığı sert bir düşüşle 110.600 dolara kadar geriliyor. Kısa bir sürede yaşanan bu değer kaybı, piyasada panik satışlarını tetikliyor.

BALINA SATIŞLARI VE ETKİLERİ

Piyasa analistleri, bu ani hareketin büyük yatırımcıların (balinaların) toplu satışlarından kaynaklandığını belirtiyor. Yüksek hacimli işlemler, piyasada zincirleme bir satış baskısı oluşturuyor.

Bitcoin’deki düşüş sonrası Ethereum, Solana ve diğer altcoinlerde de benzer oranlarda kayıplar ortaya çıkıyor. Yatırımcılar portföylerini yeniden gözden geçirmeye başlıyor.

GÜNCEL FİYAT VE ANALİZLER

25 Ağustos sabahı itibarıyla Bitcoin, 112.000 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Analistler, 110 bin doların kritik destek, 118 bin doların ise güçlü direnç seviyesi olduğunu vurguluyor. Bitcoin’in kısa sürede 7 bin doların üzerinde değer kaybetmesi, yatırımcıların panik satışa yönelmesine sebep oluyor. Uzmanlar, benzer dalgalanmaların gelecekte de yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

