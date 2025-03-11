bitcoin-78-bin-dolara-geriledi

BİTCOİN’DE SERT DÜŞÜŞ

Bitcoin, %5 oranında bir değer kaybıyla 78.714 dolara düşerek Kasım ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kripto para piyasasındaki bu ciddi düşüş, artan gümrük vergisi gerilimi ve Federal Rezerv’in faiz indirimi ihtimalinin azalmasıyla hızlanıyor. Başkan Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta kripto paralara yönelik yaptığı olumlu açıklamalar, fiyatları bir süre desteklemişti.

KÜRESEL BELİRSİZLİK ETKİSİ

Ancak, küresel piyasalardaki artan belirsizlikler ve durgunluk korkuları, Bitcoin ve diğer kripto varlıklar üzerinde baskı yaratıyor. Kripto paraların değer kaybı, kriptoyla bağlantılı şirketlerin hisse senetlerini de olumsuz etkiledi. Özellikle Coinbase hisseleri %14, Robinhood hisseleri ise %17 oranında değer kaybı yaşadı.

PİYASALAR GELECEĞİ TAKİP EDİYOR

Piyasalar, önümüzdeki dönemde Federal Rezerv’in politikaları ve küresel gelişmelere odaklanacak. Kripto para yatırımcıları ve takipçileri, bu belirsizlik ortamında dikkatli bir şekilde durumu izliyor.