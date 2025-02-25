Bitcoin Düşüşte: Piyasada Belirsizlikler Artıyor

KRİPTO PARA PİYASALARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Kripto para piyasalarında kayıplar sürmekte. Son günlerde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Bitcoin, yüzde 5’ten fazla düşüşle 96 bin 400 dolardan 90 bin doların altına geriledi. Bu durum, Bitcoin’in kasım ayından bu yana gördüğü en düşük seviye olma özelliği taşıyor. Piyasanın en büyük ikinci kripto varlığı Ethereum da 2 bin 800 dolar seviyelerinden 2 bin 400 doların altına düştü.

BİTCOİN’DE YAŞANAN DÜŞÜŞÜN NEDENİ

Kripto piyasalarındaki bu gerileme, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri ile ilgili yaptığı açıklamalarla bağlantılı. Trump, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerinin planlandığı şekilde devam edeceğini dile getirdi. Bu açıklamalar sonrasında piyasalardaki belirsizlikler arttı ve 285 bin 186 yatırımcı likidite oldu. Coinglass verilerine göre, vadeli işlemlerde son 24 saatte toplam 884 milyon dolarlık pozisyon sıfırlandı.

Analistler, Bitcoin’in giderek geleneksel piyasalara daha fazla entegre olduğunu belirtiyor. Makroekonomik belirsizliklerin arttığını vurgulayan uzmanlar, Bitcoin’in kritik bir dönemece girdiğini ifade ediyor. Piyasalardaki gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gereken bir konu olduğunu ortaya koyuyor.