Bitcoin Fiyatı ABD Enflasyon Verileriyle Geriliyor

BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER

Bitcoin şu anda 95.919 dolar, Ethereum ise 2.685 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kripto para piyasasının toplam değeri 3,12 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bitcoin’in piyasa değeri 1,9 trilyon dolar, Ethereum’un piyasa değeri ise 323 milyar dolar olarak kaydediliyor. Geçtiğimiz gün, spot Bitcoin ETF’lerinden 251 milyon dolar, spot Ether ETF’lerinden ise 40,9 milyon dolar çıkış gözlemlendi. CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültende kripto para sektöründeki önemli gelişmeler değerlendiriliyor.

ENFLASYON VERİLERİ VE BİTCOİN’İN TEPKİSİ

ABD enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından Bitcoin, 94.000 dolara kadar düşüş gösterdi. Bitcoin, 95.000 dolar seviyesinin altına inerek 94.240 dolara kadar geriledi. Ancak bu seviyelerden gelen alımlarla 98.135 dolara kadar bir yükseliş kaydetse de tekrar 96.000 doların altına düştü. Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verisi, aylık bazda %0,5 artış göstererek beklenen %0,3’ün üzerinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %3 seviyesine çıkarak tahmin edilen %2,9’un üzerine çıktı. Bu gelişmeler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerini erteleyeceği beklentilerini artırdı. CME Group’un FedWatch Tool verilerine göre, Mart ayında faiz indirimi olasılığı %2,5’e düştü ve piyasa, ilk faiz indirimi için Ekim 2025’i öngörüyor. Bitcoin, Wall Street’in açılışıyla toparlanmaya çalışıyor ancak kritik destek ve direnç seviyeleri olan 94.000 ile 99.600 dolar arasında sıkışık bir seyir izliyor. Analistler, 93.630 doların altındaki kalıcı bir kırılımın düşüş trendini derinleştirebileceğini, 96.690 dolar seviyesinin aşılmasının ise yükseliş momentumunu güçlendirebileceğini belirtiyor.

FED YETKİLİSİNDEN STABLECOIN AÇIKLAMALARI

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, yaptığı açıklamada stablecoin’lerin ABD dolarının küresel erişimini artırabileceğini ifade etti. Waller, bankaların dijital dolar bazlı stablecoin ihraç edebilmesine olanak tanıyan net bir düzenleyici çerçevenin oluşturulmasının gerekliliğine dikkat çekti. San Francisco’da düzenlenen bir konferansta konuşan Waller, stablecoin’lerin perakende ve sınır ötesi ödemeleri iyileştirme potansiyeli taşıdığını vurguladı. Ancak, henüz net bir düzenleme olmamasının piyasanın büyümesini kısıtladığını belirtti. Waller, hem bankaların hem de banka dışı kurumların düzenlemelere tabi olarak stablecoin ihraç edebilmeleri gerektiğini ve güvenliğin sağlanırken inovasyonun engellenmemesi gerektiğini söyledi.

ABD’DE BİTCOİN REZERVİ OLUŞTURMA GİRİŞİMLERİ

ABD’de ulusal dijital varlık rezervi oluşturma tartışmaları devam ederken, Teksas, Pensilvanya ve Ohio gibi eyaletler, kamu kaynaklarını Bitcoin ve kripto paralara yatırmayı öneriyor. Varlık yönetim şirketi VanEck, 20 eyalette Bitcoin rezervi oluşturmak için yasa tasarılarını inceledi ve bu girişimlerin 23 milyar dolarlık Bitcoin alımına yol açabileceğini ifade etti. Bu rakam, olası emeklilik fonu tahsisatları hariç tutulduğunda daha da büyüyebilir. Federal düzeyde ise Başkan Donald Trump, ulusal dijital varlık rezervi oluşturma ve kripto varlıklar için bir düzenleyici çerçeve geliştirme konularında bir çalışma grubu görevlendirdi. VanEck’in analizine göre, ABD’nin 2029’a kadar 1 milyon BTC satın alması durumunda rezervin, ABD ulusal borcunun %35’ini dengeleme potansiyeline sahip olabileceği kaydedildi.

FRANKLIN TEMPLETON’UN YENİ FONU

ABD merkezli 1,6 trilyon dolarlık varlık yöneten Franklin Templeton, OnChain ABD Hükümeti Para Piyasası Fonu’nu (FOBXX) Solana blokzincirinde başlattığını açıkladı. FOBXX, ABD devlet tahvilleri, nakit ve teminatlı repo anlaşmalarına yatırım yaparak düşük kredi riski taşıyan bir portföy sunuyor. 31 Ocak 2025 itibarıyla fonun varlık büyüklüğü 512 milyon dolar olarak duyuruldu ve yedi günlük efektif getirisi %4,2 olarak belirlendi. Franklin Templeton, daha önce Ethereum, Avalanche, Arbitrum, Base ve Polygon gibi blokzincirlerde faaliyet gösteren FOBXX’i genişleterek Solana’da kurumsal katılım ekosistemini güçlendirmeyi planlıyor. Şirket, ayrıca Bitcoin ve Ethereum ETF’leri başlatmış ve SEC onayı için bir Kripto Endeks ETF’si başvurusunda bulunmuş durumda. 10 Şubat’ta Delaware’de bir Solana ETF tröstü kaydettiren Franklin Templeton, Solana ekosistemine olan kurumsal ilgiyi artıran önemli aktörlerden biri olmaya devam ediyor.