Bitcoin Hızla Düşmeye Devam Ediyor

Bitcoin, Ağustos ayının sonunda 113 bin dolar civarındaki işlem seviyesine gerileyerek, altı haftanın en düşük düzeylerine ulaşmış durumda. Bu düşüş, yatırımcıların Fed’in Jackson Hole sempozyumu öncesinde büyüme odaklı varlıklardan uzaklaşmasıyla başlayarak, beklenenden güçlü gelen ABD üretici enflasyonu ve perakende satış verilerinin Fed’in daha temkinli bir yaklaşım sergilemesine neden olmasının ardından rehberlik arayışına girmesiyle tekrar ortaya çıktı. Kripto paraların teknoloji hisseleri ile olan ilişkisini yansıtan bu durum, piyasada dalgalanmalara yol açtı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Alt5 Sigma üzerindeki olası dolandırıcılık ve hisse senedi manipülasyonunu araştırdığına dair çıkan haberler, piyasalarda satış baskısını artırdı. Bu durum, spekülatif piyasalarda riskten kaçınma tutumunu güçlendirerek daha geniş bir endişe ortamı oluşturdu. Bitcoin, daha önce kurumsal yatırımlar ve olumlu düzenleyici gelişmelerin etkisiyle kısa bir süre için yeni rekor seviyelere ulaşsa da, ardından gelen bu olumsuz gelişmeler, fiyatı etkileyen etmenler arasında yer almaya devam ediyor.

Bursa’da 35 Günlük Su Kaldı

Nilüfer Barajı'nın su seviyesinin tamamen tükenmesi üzerine, Bursa'nın belediye başkanı su tasarrufu yapılması gerektiğini vurguladı.
Dolar Güçlü Durumda Kalıyor

Dolar, Federal Reserve'in açıklayacağı tutanaklar öncesinde değerini koruyor. Piyasalarda belirsizlik sürerken, yatırımcılar dikkatle gelişmeleri izliyor.

