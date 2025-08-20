Bitcoin Hızla Düşmeye Devam Ediyor

DÜŞÜŞE GEÇEN BİTCOİN FİYATI

Bitcoin, Ağustos ayının sonlarına geldiğimizde 113 bin dolar dolaylarında işlem görüyor ve son altı haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Bu gerileme, yatırımcıların Federal Rezerv’in Jackson Hole sempozyumu öncesinde büyüme odaklı varlıklardan uzaklaşmalarını etkileyen bir durumla ilişkili. Beklenti üstü gelen ABD üretici enflasyonu ve perakende satış verileri, Fed’in genişlemeci politikaları üzerinde azaltıcı bir etki yarattı ve yatırımcılar, bu süreçte yön belirlemeye çalıştı. Kripto paralar, özellikle teknoloji hisseleriyle olan bağı üzerinden bu durumu hissetti.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Alt5 Sigma’da olası dolandırıcılık ve hisse senedi manipülasyonunu soruşturmasına dair bilgiler, piyasada satış baskısını artırdı. Bu durum, spekülatif piyasalarda daha geniş bir riskten kaçınma hissini daha da kuvvetlendirdi. Bitcoin, kurumsal yatırımların ve olumlu düzenleyici gelişmelerin etkisiyle kısa bir süreliğine yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştı, ardından aylık kazançları olumsuz yönde etkilendi.