Bitcoin Sert Düştü, Hızlı Yükseldi

BITCOIN’DE DÜŞÜŞ VE NEDENLERİ

Bitcoin, Ağustos ayı sonlarına doğru 113 bin dolar civarında işlem görerek altı haftanın en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. Bu azalma, yatırımcıların Fed’in Jackson Hole sempozyumu öncesinde büyüme odaklı varlıklardan uzaklaşmalarından kaynaklanıyor. Beklendiği gibi güçlü gelen ABD üretici enflasyonu ve perakende satış verileri, Fed’in genişleme beklentilerini azaltınca, yatırımcılar rehber arayışına girdi. Bu durum, kripto paraların teknoloji hisseleriyle olan ilişkisini net bir şekilde ortaya koyuyor.

DOLANDIRICILIK HABERLERİ SATIŞLARI ARTIRDI

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Alt5 Sigma’da olası dolandırıcılık ve hisse senedi manipülasyonunu araştırdığı yönündeki haberler, piyasalarda satışların daha da yoğunlaşmasına yol açtı. Bu gelişme, spekülatif piyasalarda daha geniş bir riskten kaçınma hissiyatını tetikledi. Bitcoin, yaşadığı bu düşüşten önce, kurumsal girişler ve olumlu düzenleyici gelişmelerin desteğiyle kısa bir süreliğine yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştı. Ancak, son durum yatırımcıların aylık kazançlarını olumsuz yönde etkiliyor.