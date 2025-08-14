Ekonomi

Bitcoin Tarihi Zirveyi Aştı!

BİTCOİN YENİ REKORA ULAŞTI

Bitcoin, Asya’daki erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde bir artış göstererek 124.480,82 dolara ulaşarak tarihi bir zirveye imza attı. Bu performans, yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı.

ETHEREUM’DA YÜKSELİŞ

Piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan kripto para birimi Ethereum (ETH) de önemli bir yükseliş kaydetti. Ethereum, 2021’den beri en yüksek seviyesine ulaşarak 4.784,72 dolara çıktı ve yatırımcıların yeni ilgisini çekmeyi başardı. Şu anda Bitcoin, yüzde 0,37 artışla 123.393 dolardan işlem görüyor. Ayın başından bu yana değer artışı ise yüzde 6 civarında gerçekleşiyor.

Bitcoin’in 2025’teki artışının en temel nedenlerinden biri, Başkan Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle sektöre yönelik serbestleşme adımları olması olarak görülüyor. Bu gelişmeler, kripto para piyasalarında olumlu bir etki yaratıyor.

