Bitcoin Yeni Rekor Kırdı! 124.480 Dolar

BITCOIN YENİ BİR REKOR KIRDI

Bitcoin, Asya’daki erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde bir değer kazanarak 124.480,82 dolara ulaştı ve bu şekilde tarihi zirvesini gördü. Kripto para piyasasında önemli bir gelişme olması nedeniyle dikkatleri üzerine çekti.

ETHEREUM DA YÜKSELİYOR

Piyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum (ETH) da etkileyici bir performans gösterdi. ETH, 2021 yılından bu yana en yüksek seviyesi olan 4.784,72 dolara ulaşarak yatırımcıların ilgisini çekti. Şu anda Bitcoin, yüzde 0,37 artışla 123.393 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte, ay başından bu yana Bitcoin’in değer artışı yaklaşık olarak yüzde 6 seviyesinde.

BITCOIN’İN YÜKSELİŞ NEDENLERİ

Bitcoin’in 2025 yılındaki yükselişinin en önemli nedenlerinden biri, Başkan Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte sektöre yönelik serbestleşme adımları oluyor. Bu durum, kripto para birimlerinin geleceği üzerinde olumlu etkiler yaratabiliyor.