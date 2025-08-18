Bitcoin Yüzde 60 Eşiğini Geçemedi।

Bitcoin’in Kısa Sürede Gerilemesi

Bitcoin, kâr satışları ve ABD faiz indirimlerine yönelik azalan beklentilerin piyasa duyarlılığını olumsuz etkilemesiyle önceki hafta ulaştığı rekor seviyelerden düşerek yaklaşık 115 bin dolara kadar geriledi. Beklenenden daha kuvvetli gelen ABD üretici enflasyonu ve perakende satışları, Fed’in daha da gevşek bir politika izleme olasılığını azaltarak riskli varlıklara olan baskıyı artırdı. ABD Hazine Bakanlığı’nın stratejik rezervler hakkında yaptığı açıklamalar da bu duruma eklenerek, likidite sıkılaşması konusundaki endişeleri yoğunlaştırdı. Ayrıca kilit finans piyasası kuruluşlarındaki liderlik değişiklikleri, politika belirsizliğini ve riskten kaçınma eğilimini artırdı.

Alternatif Kripto Para Birimlerine Yönelim

Bu gerileme, alternatif kripto para birimlerine yönelik daha geniş bir ilginin oluştuğunu gösteriyor. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti, 2020’den bu yana en düşük seviye olan yüzde 59,4’e düştü ve uzun süredir korunan yüzde 60 eşiğinin altına indi. Ancak, Bitcoin hala kurumsal girişimler ve ABD emeklilik portföylerine dahil edilmesi gibi olumlu düzenleyici sinyallerle desteklenmeye devam ediyor. Bu durum, Bitcoin’in ana akım meşruiyetini artırmaya yönelik çabalarını sürdürüyor.