Bitcoin, Yüzde 60 Eşiğini Geçmedi

Bitcoin, kâr satışları ve ABD faiz indirimlerine yönelik azalan beklentilerin piyasa ruhunu olumsuz etkilemesi dolayısıyla geçen haftaki rekor seviyelerden düşmeye devam ediyor ve yaklaşık 115 bin dolara geriliyor. Beklenenden daha güçlü gelen ABD üretici enflasyonu ve perakende satış verileri, Fed’in agresif bir gevşeme politikası izleme olasılığını azaltarak riskli varlıklara baskı uyguluyor.

PİYASA DUYARLILIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEN UNSURLAR

ABD Hazine Bakanlığı’nın stratejik rezervlerle ilgili açıklamaları da bu duruma ek bir engel teşkil ediyor ve likidite sıkılaşmasına ilişkin endişeleri artırıyor. Ayrıca, kilit finans piyasası kuruluşlarındaki liderlik değişiklikleri, politik belirsizliği ve riskten kaçınma eğilimlerini artırarak piyasanın olumsuz seyrini destekliyor. Bu düşüş aynı zamanda alternatif kripto para birimlerine daha geniş bir yönelimi de gözler önüne seriyor. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti, 2020’den bu yana en düşük seviye olan yüzde 59,4’e geriliyor ve uzun süredir korunan yüzde 60 eşiğinin altına iniyor.

KURUMSAL GİRİŞLER DESTEK SAĞLIYOR

Öte yandan, Bitcoin, kurumsal girişlerle birlikte ABD emeklilik portföylerine dahil edilmesi gibi olumlu düzenleyici sinyallerle desteklenmeye devam ediyor. Bu durum, Bitcoin’in ana akım meşruiyetini güçlendirmeye katkı sağlıyor.

