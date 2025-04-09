Bitlis’te Aileler Arasında Barış Sağlandı

BİR HUSUMETİN SONU

Bitlis’in Güroymak ilçesinde, Günkırı beldesinde Nazlıoğlu ve Eralan aileleri arasında süregelen uzunca bir husumet, bir barış yemeği ile sona erdi.

BARİŞ BULUŞMASI NORŞİN MEDRESESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Güroymak ilçesindeki Norşin Medresesi’nde düzenlenen bu etkinlik, binlerce vatandaşın katılımıyla Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Program, yapılan konuşmalarla devam etti. Aile üyeleri, geçmişte yaşanan kırgınlıkları geride bırakacaklarını belirterek barışın sembolü olarak birbirleriyle tokalaştı. Barış merasimine Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Güroymak Müftüsü Rıdvan Çelik, çeşitli din adamları, kanaat önderleri ve iki ailenin mensupları katıldı.