“Biyoteknoloji Firması BioNTech’ten 11 Milyar Dolar”

BAŞARIYLA SÜREN MÜCADELE

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ilk aşıyı geliştirip onay alan BioNTech’in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni hedefleri kanserle mücadele olan Türk bilim insanları, kanser aşısı geliştirmeyi amaçlıyor.

YENİ ANLAŞMA GELİŞMESİ

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD’li ilaç şirketi Bristol Myers Squibb (BMS), BioNTech’in araştırma aşamasındaki kanser ilacının ortak geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için 11,1 milyar dolara kadar ödeme öngören bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin kurucusu olduğu BioNTech ile BMS arasında yapılan açıklamada, Alman şirketin ABD’li şirketle birlikte araştırma aşamasındaki kanser ilacı BNT327’yi geliştireceği ve ticarileştireceği bildirildi.

ANLAŞMANIN DEĞERİ VE HİSSELERİN ARTISI

Anlaşmaya göre BMS, BioNTech’e toplamda 11,1 milyar dolara kadar ödeme yapacak. Ayrıca BioNTech, ön ödeme olarak 1,5 milyar dolar alacak. Kovid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran BioNTech, ilk kanser ilacını 2026’da piyasaya sürmeyi hedefliyor. Haberin ardından BioNTech’in hisseleri, erken işlemlerde yaklaşık yüzde 20 artarak 114,75 dolara yükseldi. BioNTech, mRNA teknolojisiyle Kovid-19 aşısını geliştirerek Pfizer ile işbirliğine gidip piyasaya sürmüştü ve bu aşıdan 2021’de yaklaşık 19 milyar dolar gelir elde etmişti.