“Bizi Yıpratmaya Çalışanları Buluruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu’nda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı. Erdoğan, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu’ndan 38’i Türk, 2’si yabancı olmak üzere toplam 40 öğrencinin mezun olduğunu belirtti. “Yarın da inşallah kara, hava, deniz, meslek yüksek okullarımızda öğrenim gören 68’i misafir 2 bin 41 öğrencimiz diplomalarını alacak” ifadesini kullandı.

FETÖ’NÜN TAHRİBATINI TELAFİ ETMEK

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Erdoğan, “Elhamdülillah 9 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. Bakınız, bugün kara kuvvetlerimizde görev yapan subayların yüzde 76’sı, deniz kuvvetlerimizin yüzde 45’i, hava kuvvetlerimizin ise yüzde 31’i üniversitelerimizden mezun oldu. Yine kara kuvvetlerimizin mevcut astsubaylarının yüzde 59’u, deniz kuvvetlerimizin yüzde 32’si, hava kuvvetlerimizin ise yüzde 24’ü Milli Savunma Üniversitemiz mezunlarından oluşuyor. Sadece eğitim ve personel boyutunda kalmadık.” dedi.

TSK’DA ZAFİYET BEKLEYENLER HÜSRANA UĞRADI

Sınır ötesi harekatlardan diğer operasyonlara kadar kritik birçok adımın atıldığını vurgulayan Erdoğan, “Hatırlarsanız 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Milli Savunma Üniversitemizin de güçlü desteğiyle ordumuz, dimdik ayakta olduğunu dost düşman herkese ispat etti.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye üzerine sinsi hesap yapanların 15 Temmuz’da kolunu kestiklerini zannettiklerini, ancak kesilenin sadece sakalları olduğunu gördüklerini söyledi.

ASKERİ KAPASİTE VE GÜÇLÜ TÜRKİYE

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün 9 sene öncesine göre daha güçlü, daha caydırıcı ve daha kapasiteli olduğunu belirtti. “Gelecekte inşallah çok daha iyi olacağız. Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz.” dedi. ASELSAN’da önemli teslimatlar yapıldığını ifade eden Erdoğan, “47 araçtan oluşan çelik kubbe sistemlerini ordumuza kazandırdık.” şeklinde konuştu.

ÜNİFORMAYI KUŞANMA SORUMLULUĞU

Öğrencilere hitaben konuşan Erdoğan, “Şehit ve gazilerimizin emaneti olan şerefli bir üniformayı kuşandınız. Peygamber ocağının onurlu bir neferi olarak birbirinden önemli vazifeleri inşallah alnınızın akıyla yerine getireceksiniz.” dedi. Ayrıca, “İnsani değerleri savaşta olsa bile gözetmiş müşfik bir milletin evladısınız.” vurgusunu yaptı.

SİYASİ TARTIŞMALARDAN UZAK DURUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun öğrencilerin anayasa ve yasaların çizdiği sınırlar içerisinde, milli iradenin riyasetinde, demokratik kurum ve kurallar dahilinde ülkeye ve millete karşı mesuliyetlerini en güzel şekilde yerine getireceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, “Sizin üzerinizden siyasi prim kazanmak isteyen simsarlar çıkabilir. Bunları asla dikkate almayın.” uyarısında bulundu. “Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, unutmayın, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır.” diyerek, öğrencilerin mesleklerine dört elle sarılmalarını istedi.