“BM Binasına Saldırı Gerçekleşti”

LÜBNAN’DA ROCKET SALDIRISI

Lübnan’ın İsrail sınırı civarındaki Nakura Kampı’na gerçekleştirilen roketli saldırıda, burada görev yapan 8 Avusturyalı asker yaralandı. Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) tarafından yayımlanan açıklamada, “UNIFIL’in Nakura’daki karargahına isabet eden bir roket bir araç tamirhanesinde yangına neden oldu. Barış gücü askerleri o sırada sığınaklarda değildi. Bazı barış gücü askerleri hafif şekilde yaralandı” ifadeleri yer aldı. Saldırının kaynağına dair soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BM’DEN TEHLİKE UYARISI

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler’den gelen tehlike uyarısının bulunduğu ve durumu takip etmeye devam ettiklerine dair bilgiler verildi. Bu saldırının, bölgedeki güvenlik durumunu nasıl etkileyebileceği konusunda endişeler ortaya çıkıyor.