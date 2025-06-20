BM, İsrail’e “Uluslararası Hukuk” Uyarısı yaptı

İNSAN HAKLARI KOMİSERLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail’in Tahran’daki medya merkezine yönelik saldırıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Al-Kheetan, “Uluslararası hukuk uyarınca saldırıların yalnızca askeri hedeflere yöneltilebileceğini hatırlatıyoruz.” dedi. Saldırılara dair birçok olayı takip ettiklerini vurgulayan Al-Kheetan, “Gazeteciler ve medya profesyonelleri için tam koruma sağlamak zorunludur. Gazeteciler uluslararası hukuk uyarınca sivil olarak kabul edilir. Özellikle gazeteciler dahil sivilleri etkileyen bu tür ihlallerin tümü derhal ve bağımsız bir şekilde araştırılmalı.” ifadelerini kullandı.

GAZETECİLERİN HUKUKSAL DURUMU

Al-Kheetan, gazetecilerin uluslararası insancıl hukuk uyarınca izin verilen sınırlamalara tabi olarak, devam eden çatışmaların etkisini haber yapmak dahil, her yerde çalışmalarını özgürce ve bağımsız bir şekilde yürütebilmesi gerektiğine dikkat çekti. Tahran’daki medya binasına yönelik saldırıya karşı tepkisini dile getiren Al-Kheetan, “(İsrail’in Tahran’da gerçekleştirdiği) Medya binasına yapılan saldırıyla ilgili olarak, uluslararası hukuk uyarınca saldırıların yalnızca askeri hedeflere yöneltilebileceğini hatırlatıyoruz.” dedi. Askeri hedeflerin, doğası, konumu ve amacı itibarıyla askeri eyleme etkili katkı sağlayan nesneler olduğunu belirtti.

İSRAİL’İN SALDIRISI

İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) yönelik bir saldırı düzenlemişti. Saldırının yapılmasından kısa bir süre önce İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’ın 3. bölgesine saldıracağını açıklamış ve ardından devlet televizyonunu hedef alacağına dair bilgi vermişti.