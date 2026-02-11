BMW Yangın Riski Nedeniyle Yüz Binlerce Araç Geri Çağırıyor

BMW BÜYÜK ÇAPLI GERİ ÇAĞIRMA İLAN ETTİ

BMW, Temmuz 2020 ile Temmuz 2022 döneminde üretilen araçları, marş sistemindeki teknik bir hata sebebiyle yangın riski nedeniyle geri çağırma yapacağını açıkladı. Bu çerçevede Almanya’da yaklaşık 28 bin 582 aracın geri alınacağı belirtiliyor.

TOPLAM GÜVENLİK RİSKİ 575 BİN ARAÇ

Küresel bazda geri çağrılacak toplam araç sayısı ve bu sürecin getireceği maliyetlerle ilgili herhangi bir bilgi paylaşımında bulunulmadı. Ancak Alman basınında yapılan değerlendirmelere göre, geri çağırma sürecinden etkilenecek araç sayısının yaklaşık 575 bin olabileceği öne sürüldü. BMW, marş motoru otomatiğinde aşırı aşınma riski bulunduğunu tespit etti.

YANGIN RİSKİNE DİKKAT

Açıklamada, bu aşınmanın aracın çalışmasını zorlaştırabileceği veya tamamen imkansız hale getirebileceği vurgulandı. Ayrıca, marş motorunda aşırı ısınmanın ve buna bağlı olarak kısa devre meydana gelme ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi. Şirket, “En kötü senaryoda, bu durum araç seyir halindeyken yangına yol açabilir. Sürüş sırasında veya araçtan inerken duman görülebilir veya kokusu alınabilir.” ifadelerine yer verdi.

ARAÇ SAHPLERİNE TAVSİYELER

BMW, olası riskleri minimize etmek amacıyla araç sahiplerine, motor çalışır durumdayken araçları gözetimsiz bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMINDKI MODELLER

Geri çağırma operasyonu, 2 Serisi Coupe, 3, 4, 5 ve 7 Serisi Sedanlar ile 6 Serisi Gran Turismo, X4, X5, X6 ve Z4 modellerinin farklı varyantlarını kapsıyor. Özellikle Temmuz 2020 ile Temmuz 2022 tarihleri arasında üretilen marş rölesine sahip araçların risk altında olduğu, bunun yanı sıra onarım esnasında hatalı marş motoru takılan araçların da geri çağırma kapsamına alındığı ifade edildi.