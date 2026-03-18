Bodo/Glimt Rüyası Son Buldu: Real Madrid ve Arsenal Çeyrek Finalde

bodo-glimt-ruyasi-son-buldu-real-madrid-ve-arsenal-ceyrek-finalde

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DÖRT MAÇ OYNANDI

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turu rövanş karşılaşmalarında dört maç gerçekleştirildi. İlk maçta Manchester City’yi 3-0 mağlup eden Real Madrid, deplasmandaki rövanşta rakibini 2-1 yenerek çeyrek finaldeki yerini almayı başardı. Manchester City’de Bernardo Silva, 20. dakikada kırmızı kart ile oyun dışı kalırken, Real Madrid’in milli futbolcusu Arda Güler, sahaya ilk 11’de çıkarak 74 dakika mücadele etti.

BODO/GLIMT’İN HAYALLERİ YIKILDI

Bodo/Glimt, ilk maçta Sportin karşısında 3-0’lık bir yenilgi almıştı. Evindeki rövanşta ise normal süresi 3-0 biten karşılaşmayı uzatma devrelerinde 5-0 kazanarak çeyrek finallere adını yazdırdı. Ayrıca, Bayer Leverkusen ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Arsenal, rövanşta evinde rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

GALATASARAY, PSG İLE KARŞILAŞABİLİR

Paris Saint-Germain, Chelsea’yi ilk maçta 5-2’lik skorla yenerek rövanşta da 3-0’lık galibiyet elde etti ve çeyrek finale yükseldi. Temsilcimiz Galatasaray, Liverpool’u eleyebilirse, çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım, sahasında ilk maçı 1-0’lık sonuçla kazanarak avantaj sağladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Irak Petrolü Türkiye Üzerinden Ceyhan’a İhraç Edilecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye iletilmesi için Bağdat ile anlaştıklarını duyurdu. Hattın açılması ticarette önemli bir artış sağlayacak.
Gündem

Joe Kent İran Savaşı Nedeniyle İstifa Etti

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin Direktörü Joe Kent, Trump yönetiminin İran politikalarını eleştirerek istifa etti. Kent, bu savaşın vicdani açıdan desteklenemeyeceğini vurguladı.
Gündem

Galatasaray Liverpool Deplasmanında Tur İçin Sahada

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesinde galibiyetin sevince yol açacağını, kaybetmenin ise derin üzüntü yaratacağını belirtti. Her sonucun duygusal etkisini vurguladı.
Gündem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan Maç Sonrası Açıklamalar

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tedesco, hedeflerinin uzun vadeli olduğunu belirterek, takımla birlikte yaz sezonunu geçirmek istediğini ifade etti.
Gündem

Orta Doğu’da Gerilim Tırmanıyor: Ali Laricani Öldürüldü

İran medyasına göre, Yüksek Ulusal Güvenlik Sekreteri Ali Laricani'nin vefatı resmi olarak onaylandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.