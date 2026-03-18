Bodo/Glimt Rüyası Son Buldu: Real Madrid ve Arsenal Çeyrek Finalde

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DÖRT MAÇ OYNANDI

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turu rövanş karşılaşmalarında dört maç gerçekleştirildi. İlk maçta Manchester City’yi 3-0 mağlup eden Real Madrid, deplasmandaki rövanşta rakibini 2-1 yenerek çeyrek finaldeki yerini almayı başardı. Manchester City’de Bernardo Silva, 20. dakikada kırmızı kart ile oyun dışı kalırken, Real Madrid’in milli futbolcusu Arda Güler, sahaya ilk 11’de çıkarak 74 dakika mücadele etti.

BODO/GLIMT’İN HAYALLERİ YIKILDI

Bodo/Glimt, ilk maçta Sportin karşısında 3-0’lık bir yenilgi almıştı. Evindeki rövanşta ise normal süresi 3-0 biten karşılaşmayı uzatma devrelerinde 5-0 kazanarak çeyrek finallere adını yazdırdı. Ayrıca, Bayer Leverkusen ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Arsenal, rövanşta evinde rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

GALATASARAY, PSG İLE KARŞILAŞABİLİR

Paris Saint-Germain, Chelsea’yi ilk maçta 5-2’lik skorla yenerek rövanşta da 3-0’lık galibiyet elde etti ve çeyrek finale yükseldi. Temsilcimiz Galatasaray, Liverpool’u eleyebilirse, çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım, sahasında ilk maçı 1-0’lık sonuçla kazanarak avantaj sağladı.