Bodrum, 48 TL’ye Bilet Satıyor

BAŞKAN TARAFTARI DESTEKLEME DAVETİ YAPTI

Süper Lig’de cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacak Bodrum Futbol Kulübü, bu önemli mücadele öncesi biletlerde büyük bir indirim yaptığını duyurdu. Taraftarının desteğini almak isteyen Muğla temsilcisi, Bodrum İlçe Stadı’nda gerçekleşecek karşılaşma için biletleri, daha önce 5 bin TL’ye satılan maraton ve 2 bin 500 TL’ye belirlenen kale arkası için 48 TL’ye indirdi.

BODRUMLU FUTBOLSEVERLERİN YOĞUN İLGİSİ

Bodrumlu futbolseverler, takımın son haftalarda gösterdiği performansı nedeniyle biletlere büyük bir ilgi gösteriyor. Son olarak Süper Lig’de Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Bodrum Futbol Kulübü, Portekizli Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile başarılı bir grafik sergiledi. Bu süreçte 17 puan toplayan Ege temsilcisi, 33 puanla 14’üncü sırada yer aldı.

KAYSERİSPOR’DAN BENZER ADIM

Süper Lig’de küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Kayserispor da Kasımpaşa müsabakası öncesi benzer bir bilet indirimi yaptı. Kulüp yetkilileri, pazar günüki karşılaşmanın bilet fiyatını Batı tribünün harici 38 TL olarak belirledi. Bu durum, taraftarların maça katılımını artırmayı amaçlıyor.