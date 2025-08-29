Bodrum’da Kaza: Genç Turizmci Hayatını Kaybetti

KAZA HABERİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinin Çiftlik mahallesinde yer alan beş yıldızlı bir otel bünyesinde çalışan 23 yaşındaki Rıdvan Acar, iki ay önce iş için Bodrum’a geldi. Acar, kullandığı 48 AHF 466 plakalı motosikleti ile işe giderken, karşı yönden gelen 48 VD 176 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolun ortasına düşen Acar için derhal sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZA YERİNDE BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Olay, oteline yaklaşık 500 metre mesafede gerçekleşti. Acar’ın kazasını duyan yöneticileri ve arkadaşları hemen kaza yerine koştu. Tüm otel personeli, Acar’ın ölümünü öğrendikten sonra büyük bir şok yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Bir arkadaşı, “Biz şimdi ailesine nasıl haber vereceğiz, ne diyeceğiz” şeklinde ifade etti. Acar’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otomobil sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile bağlantılı olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Acar’ın cenazesinin memleketi olan Van’a götürüleceği öğrenildi.