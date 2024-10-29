Bodrum FK’da Teknik Direktör Ayrılığı Gerçekleşti

TEKNİK DİREKTÖR İLE YOLLAR AYRILDI

Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig’in yeni temsilcisi olarak teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp yönetimi, Taşdemir ve teknik ekibe bir veda töreni düzenleyerek çiçek takdim etti.

TAŞDEMİR’İN BAŞARILARI VE AYRILIĞI

Bodrum FK, Taşdemir ile birlikte antrenörler Hakan Dolutaş, Fatih Çiçek, Veysel Aturgil, Ali Gürsel ve Yağız Taşdemir’le de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. 2021 yılından beri yeşil-beyazlı ekibi çalıştıran Taşdemir, 3 yıl içerisinde 2’nci Lig, 1’inci Lig ve Süper Lig’e çıkma başarısını elde etti. Veda töreni Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde gerçekleştirildi.