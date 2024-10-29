Bodrum FK, Taşdemir’le Ayrılma Sürecinde!

SÜPER LİG’DE SON DURUM

Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig’de Fenerbahçe’ye 2-0 kaybetmesinin ardından teknik direktör İsmet Taşdemir’le yolların ayrılması olasılığını gündeme getirdi. Yönetimin, alınan üst üste yenilgiler sebebiyle tecrübeli teknik adamla bir toplantı yapmayı planladığı ve bu görüşmeler sonucunda Taşdemir’le vedalaşabileceği belirtiliyor.

İSMET TAŞDEMİR’İN BAŞARILARI

Bodrum FK, 4. sezonunu geride bırakan İsmet Taşdemir, takımı 2’nci Lig’den Süper Lig’e taşımayı başardı. Daha önce 2’nci Lig’de Play-Off şampiyonluğu kazanarak kulüp tarihine geçmeyi başaran Taşdemir, kulübe önemli başarılar kazandırdı.