Bodrum Kulübü, Biletleri 48 TL Yaptı!

Bodrum Futbol Kulübü, cumartesi günü Antalyaspor ile evinde yapacağı kritik maç öncesi biletlerde önemli bir indirime gitti.

FİYATLARDA BÜYÜK DÜZENLEME

Elde edilecek galibiyetle alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Bodrum, taraftar desteğini arkasına almak amacıyla bilet fiyatlarını düşürdü. Fenerbahçe maçında maraton biletleri 5 bin TL, kale arkası biletleri ise 2 bin 500 TL’den satışa sunulmuştu. Bodrum temsilcisi, bu biletlerin fiyatlarını 48 TL’ye çekerek önemli bir değişiklik yaptı.

BİLETLERE GÖSTERİLEN İLGİ

Bodrumlu futbolseverlerin, son haftalarda ligde kalma yolunda büyük adımlar atan takımlarına destek vermek adına biletlere yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig’de son olarak Alanyaspor’u 1-0’la mağlup etti ve teknik direktör Jose Morais yönetiminde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 17 puan topladı. Bu sonuçlarla Bodrum, 31’inci hafta itibarıyla 33 puanla 14’üncü sırada yer aldı.

KAYSERİSPOR’DAN BENZER ADIM

Kayserispor da küme düşme hattından kaçmak amacıyla benzer bir bilet indirimi uyguladı. Pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçının bilet fiyatları, Batı tribün harici 38 TL olarak belirlendi. Bu durum, ligde kalma mücadelesi veren takımlar arasında bilet fiyatlarında bir düzenleme trendi başlattı.