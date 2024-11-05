Boeing’deki Yedi Haftalık Grev Bitti

BOEING İŞÇİLERİ YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

ABD merkezli global havacılık şirketi Boeing’in Batı Yakası’ndaki fabrika işçileri, Pazartesi günü yeni bir sözleşme teklifini kabul ederek, jet üretiminin büyük oranda durmasına ve kötüleşen mali duruma yol açan yedi haftalık greve son verdi. 33 bin makinist, en çok satan 737 MAX jet uçağında ve 767 ile 777 geniş gövdeli uçaklarda çalışarak, yüzde 40 ücret artışı ve on yıl önce kaybedilen tanımlanmış emeklilik maaşının geri verilmesini talep etmişti. Grev, 13 Eylül’den beri devam ediyordu. Boeing ve sendika liderleri, 1 Kasım’da şirketin ticari uçak üretimini etkileyen uzun süren anlaşmazlığı sona erdirmek için geçici bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

GREVDEN ETKİLENEN MALI DURUM

Boeing, geçmişteki grevler nedeniyle büyük kayıplar yaşadı. Özellikle 2008 yılındaki 8 haftalık grev, şirkete günde yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu. 1995’teki 10 haftalık grevden sonra, Boeing’in en uzun grevi olan 2008 yılı, şu anda daha da kötü bir mali durumda olduğuna işaret ediyor. Şirketin en çok satan “737 Max” yolcu uçaklarının 2018’de Endonezya ve 2019’da Etiyopya’daki kazalara karışmasıyla birlikte 27 milyar dolar kaybettiği vurgulanıyor. Geliri düşen ve borcu artan Boeing’in, 500 milyar dolardan fazla değer biçtiği geniş bir sipariş birikimine sahip olduğu belirtiliyor.