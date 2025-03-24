BofA, Enflasyon Tahminini Revize Etti

BANK OF AMERICA’NIN ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Bank of America (BofA), piyasaları etkileyen siyasi belirsizliklerin dalgalanmalara yol açtığını vurguluyor ve bu durumun enflasyon üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Banka, enflasyon tahminini %25,7’den %28,1’e yükseltirken, faiz beklentilerini de revize ediyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİNDE DEĞİŞİKLİK

Raporda, Nisan ayında beklenen 200 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin duraklamaya döndüğü belirtiliyor. Yıl sonu için yapılan politika faiz tahmini ise %30,5’ten %32,5’e çıkarıldı. BofA, siyasi gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkisinin özellikle Mart ve Nisan aylarında daha belirgin olacağını öngörüyor.

DÖVİZ ÇIKIŞLARI VE MERKEZ BANKASI STRATEJİSİ

Ayrıca, BofA, döviz çıkışlarının büyük kısmının yabancı pozisyonlardan kaynaklandığını ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) net döviz pozisyonunun 11,2 milyar dolar azaldığını belirtiyor. Banka, Merkez Bankası’nın gerektiğinde daha yüksek reel faiz sunmaya hazır olduğunu ve likidite bonolarıyla döviz girişlerini hızlandırmayı hedeflediğini de kaydediyor.