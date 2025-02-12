BofA’nın En Çok Satış Yaptığı 5 Hisse

BIST100 ENDİKSİNDE DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

BIST100 endeksi, günü yüzde 1,04’lük bir düşüşle 9.779,57 puandan kapatıyor. Gün sonunda kaydedilen işlem hacmi 102.7 milyar TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, bu düşüşün ardında yatan sebepler ve piyasa genelindeki dalgalanmaları merak ediyor.

BANK OF AMERİCA’NIN HİSSE İŞLEMLERİ

ABD’li yatırım bankası Bank of America, Borsa İstanbul’da hacim bazlı alım ve satım işlemleri gerçekleştirdi. Bank of America’nın en çok alım yaptığı 5 hisse ve en çok satış yaptığı 5 hisse bilgileri yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu veriler, yatırımcıların hisse seçimlerinde önemli rol oynayabiliyor.