Boğaziçi Üniversitesi’nde Silahlı Saldırı!

OLAYIN DETAYLARI

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü içerisinde yaşanan trajik olayda, Ayberk Kurtuluş isimli bir erkek, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştığı 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i silahla vurdu. Kurtuluş, daha sonra aynı silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. Olayın ardından, ilgili ihbar üzerine polis ekipleri hızla hali yerine yönlendirildi.

ÜNİVERSİTENİN AÇIKLAMASI

Boğaziçi Üniversitesi, meydana gelen olaya ilişkin duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” ifadelerine yer verildi.

SUÇ KAYITLARI VE MEKANIN DURUMU

Evrensel’in aktardığına göre, olayın, Güney Kampüs’ün içindeki lojman bölgesinde düzenlenen bir düğün sırasında gerçekleştiği bildirildi. Ayrıca, zanlının 18 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Boğaziçi Üniversitesi Kennedy Lodge Sosyal Tesisleri, farklı davet ve organizasyonlar için kullanılabiliyor.