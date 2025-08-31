Boğaziçi Üniversitesi’nde Vahşet Ayrıntıları Ortaya Çıktı

YENİ AYRINTILAR HAZIR

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki trajik olayda yeni detaylar gündeme geldi. Olay, dün akşam 19.30 sıralarında, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde bulunan kafenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, Ayberk Kurtuluş, eski kız arkadaşı Hilal Özdemir’le yaşadığı tartışmanın ardından silahla ateş ederek Özdemir’i öldürüyor. Kurtuluş daha sonrasında aynı silahla kendine ateş ederek hayatına son veriyor. Olayı haber alan sağlık ve polis ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucunda Kurtuluş ve Özdemir’in yaşamını yitirdiğini belirliyor. Ekipler, çevrede yapmış oldukları incelemelerde olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu tespit ediyor. Her iki gencin cansız bedenleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Hilal Özdemir’in olay esnasında kafede çalışmak üzere bulunduğu ve Ayberk Kurtuluş’un da eski sevgilisi olduğu ifade ediliyor. Kurtuluş’un, toplamda 24 adet suç kaydının bulunduğu bilgisi ortaya çıkıyor.

Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

ÜNİVERSİTENİN TEPKİSİ

Boğaziçi Üniversitesi, sosyal medya üzerinden olayla ilgili bir açıklama yapıyor. Açıklamada, “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” deniliyor.