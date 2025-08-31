Boğaziçi Üniversitesindeki Vahşette Yeni Gelişme

OLAYIN DETAYLARI

Boğaziçi Üniversitesi’nde meydana gelen üzücü olayla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Olay, dün akşam saat 19.30 civarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü yerleşkesindeki kafenin önünde gerçekleşti. İddialara göre, Ayberk Kurtuluş, eski kız arkadaşı Hilal Özdemir’le tartıştıktan sonra silahla onu vurarak öldürdü. Kurtuluş, ardından silahı kendisine doğrultarak hayatına son verdi. Olay sonrası, ihbarda bulunulmasıyla birlikte polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde hem Kurtuluş’un hem de Özdemir’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Kurtuluş ve Özdemir’in cansız bedenleri, gerekli işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KİŞİSEL BİLGİLER

Hilal Özdemir’in kafede çalışmak üzere geldiği ve eski erkek arkadaşı olan Ayberk Kurtuluş’un peşinden geldiği öğrenildi. Ayrıca, Kurtuluş’un 24 adet suç kaydının bulunduğu bilgisi de ortaya çıktı.

ÜNİVERSİTEDEN RESMİ AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi ise olaya ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” ifadesine yer verildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.