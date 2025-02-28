Boğaziçi Zirvesi’nde Yapay Zeka ve Gelecek Tartışıldı

AÇILIŞ KONUŞMALARIYLA ZİRVE BAŞLADI

Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Yetenek Zirvesi, teknoloji, savunma, bankacılık ve havacılık sektörlerinden temsilcileri “Yapay Zeka Çağında Gerçek Yetenek” temasıyla buluşturdu. Zirve, Boğaziçi Business Academy ve Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Merkezi işbirliğiyle yapıldı. Zirve, şirketleri öğrenci ve yeni mezunlarla bir araya getirerek, teknolojik ve kurumsal dinamiklerin tartışılması amacıyla düzenlendi. Boğaziçi Business Academy Yönetim Kurulu Üyesi Fehim Paluluoğlu, açılış konuşmasında, “Zirvenin, şirketlerle öğrenci ve yeni mezunları buluşturmayı amaçladığını” belirtti. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Coşkun da dijital dönüşüm alanında mikro yetkinliklerin kazanılması gerektiğini ifade ederek, Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü ile Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin (BÜYEM) eğitimlere katkı sağladığını ekledi.

SAVUNMA SANAYİSİNDE YAPAY ZEKÂ VURGUSU

“Teknolojiye Yön Veren Liderler” oturumunda Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, yapay zekanın yetenek yönetiminden organizasyonel verimliliğe kadar olan birçok alanı etkilediğini vurguladı. Karataş, savunma sanayisinde 100’den fazla projenin yürütüldüğünü ve bu projelerde 90 binden fazla kişinin istihdam edildiğini söyledi. Çoğu projenin Ar-Ge aşamasında olduğunu belirten Karataş, “Yapay zeka entegrasyonunun hedeflendiğini ve sistemlerin 5-6 yıl içinde sahaya çıkacağını” açıkladı. Ayrıca geçmişte yapılan bir çalışmada yapay zeka kullanım oranlarının önümüzdeki yıllarda yüzde 20’lerden yüzde 40’lara çıkacağı öngörüsünü aktardı.

YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARI VE DÖNÜŞÜM

Google Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Eren Kantarlı, yapay zekanın büyük şirketler ve devletler tarafından yüz milyonlarca dolarlık yatırımlarla desteklendiğini söyledi. Bu teknolojinin yeni fırsatlar yarattığını ve dönüşüme uyum sağlanması gerektiğini vurguladı.

Zirve boyunca gerçekleştirilen panellerde yetenek yönetimi, liderlik eğitimi, Ar-Ge yatırımları ve dijital dönüşüm gibi konular ele alındı. “Yapay Zeka Çağında Gerçek Yetenek” ve “Yetenek Programları” panellerinde uzmanlar deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Açık oturumlarda ise öğrencilerle yapay zeka döneminde networking, bağ kurma ve müşteri yönetimi konuları tartışıldı.