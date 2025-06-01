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Boğularak Öldürülen Asiye’nin Katili Annesi

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KANI DONDURAN OLAY GAZİANTEP’TE YAŞANDI

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesindeki Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan 25 yaşındaki Asiye B., dün evinde ölü bulundu. Olayın hemen ardından, Asiye’nin annesi Tülay S., babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S. ile S.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından aile üyeleri adliyeye sevk edildi.

ANNE KIZINI ÖLDÜRDÜ İTİRAFINDA BULUNDU

Yapılan sorgulamalar sırasında, anne Tülay S.’nin, ifadesinde kızını aile içi bir tartışma sonucunda boğarak öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine tutuklandı. Diğer aile bireyleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BOĞULARAK ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Hürriyet Mahallesi’nde oturan 3 çocuk annesi Asiye B., evinde hareket etmeden bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, genç kadının boğarak öldürüldüğü tespit edilmişti.

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