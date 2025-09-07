Bohay Denizi’nde Balıkçı Teknesi Alabora

KAZA DETAYLARI AÇIKLANDI

Çin Acil Durumu Yönetimi Bakanlığı, yerel saatle 04.30`da Bohay Denizi’nde bir balıkçı teknesinin kargo gemisiyle çarpıştığını ve bu kazanın sonucunda teknenin alabora olduğunu bildirdi. Açıklamada, kazadan sonra mürettebatın bir kısmının denizde kaybolduğu ifade ediliyor.

ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bakanlık, kaybolan mürettebatın bulunması amacıyla arama ve kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığını belirtiyor. Ayrıca, kazayla ilgili sorumluluğun ve ihmalin araştırılacağı da kaydedildi. Bu çerçevede, Devlet Konseyi’ne bağlı İş Güvenliği Komisyonu, Ulaştırma Bakanlığı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun, bölgeye giderek acil durum çalışmalarını yönlendireceği vurgulanıyor.