Boks Hocası, İş Görüşmesine Giden Kadına Saldırdı

İSTANBUL’DA KORKUNÇ SALDIRI: BOKS HOCASI BİR KADINI BİÇAKLADI

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, Ulus Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde dehşet verici bir olay yaşandı. İş görüşmesine gitmek üzere evinden çıkan 36 yaşındaki Sibel M., spor salonunu işleten ve boks hocası olan Furkan K.’nin bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı. Ağır yaralanarak yoğun bakımda tedavi gören Sibel M.’nin hayati tehlikesi sürerken, saldırgan Furkan K. polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Bu korkunç olay, hem Beşiktaş camiasını hem de tüm Türkiye’yi etkisi altına aldı.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞTÜ

Olay, 10 Mayıs günü saat 13.00 sularında Ulus Mahallesi Yavuz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sibel M. ile Furkan K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen bu tartışma, korkunç bir saldırıya dönüştü. İddialara göre, boks hocası Furkan K., yanında taşıdığı bıçakla Sibel M.’yi kalçasından ve karnından bıçakladı. Yere yığılan kadına yumruklarla saldırmaya devam eden Furkan K., çevredekilerin çığlıklarını duyarak olay yerinden kaçtı.



Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Sibel M.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Karnındaki bıçak darbesinin midesini kestiği ve dikiş atıldığı bilgisi edinildi. Şu an yoğun bakımda tedavi altında olan Sibel M.’nin durumu, ailesini ve sevenlerini büyük bir endişeye sevk ediyor.

KARDEŞİN İSYANI: “ABLAMI ÖLÜME TERK ETMEK İSTEDİ”

Sibel M.’nin kardeşi Berivan M., olayın ayrıntılarını yürek burkan bir şekilde açıkladı. Berivan M., ablasının iş görüşmesine gitmek için takım elbisesiyle evden çıktığını, ancak Furkan K.’nin sokağın başında pusu kurarak saldırdığını belirtti. “Ablamı üç yerinden bıçakladı, yetmezmiş gibi yerde yumruklamaya devam etti. Ablamın çığlıklarına komşular koşmasa, onu orada ölüme terk edecekti,” dedi. Ayrıca, Berivan M. Furkan K.’nin ablasının cep telefonunu alarak kaçtığını ve kanıtları yok etmeye çalıştığını ileri sürdü.

HUSUMET VE RAHATSIZLIKLARIN GÖLGESİNDE BİR SALDIRI

Berivan M.’nin açıklamalarına göre, olaydan önce Furkan K. ile Sibel M. arasında çeşitli gerginlikler yaşanıyordu. Furkan K.’nin işlettiği spor salonu ve nişanlısına ait olan üst kattaki pilates salonu, mahalle sakinleri tarafından rahatsız edici gürültüler çıkardığı için şikayet konusu olmuştu. Sibel M., bu durumu daha önce bildirmiş ve Furkan K.’nin nişanlısı tarafından parmağının kırıldığı bir olaya maruz kalmıştı. Şikayet neticesinde ruhsatsız olduğu tespit edilen salonlar mühürlendi ancak bu korkunç saldırı, mühürlemenin hemen ardından gerçekleşti. Berivan M., “Ablam salona üyeydi, ama rahatsızlıklar yüzünden ayrılmıştı. Bu olaylar, şikayetlerimizden sonra başladı,” diyerek olayın geçmişini açıkladı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından Nisbetiye Caddesi’nde yakalanan Furkan K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. “Kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklanan Furkan K., cezaevine gönderildi. Sibel M.’nin ailesi, adaletin yerini bulması için mücadele edeceklerinin altını çizdi.