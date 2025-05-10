Boks Hocası, İş Görüşmesine Giden Kadına Saldırdı

Olayın Korkunç Boyutu: Saldırganın Saldırısı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Ulus Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde dehşet verici bir olay meydana geldi. İş görüşmesine gitmek için evinden çıkan Sibel M. (36), mahallesindeki spor salonunun işletmecisi ve boks hocası olan Furkan K.’nin bıçaklı ve yumruklu saldırısına maruz kaldı. Ağır yaralanan Sibel M., yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışırken, saldırgan Furkan K. polis tarafından yakalanıp tutuklandı. Bu olay, Beşiktaş camiasını ve tüm ülkeyi derin bir üzüntüye boğdu.

Çirkin Saldırı: Tartışmanın Kavgaya Dönüşmesi

Olay, 10 Mayıs günü saat 13.00 sularında Ulus Mahallesi Yavuz Sokak’ta ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Sibel M. ile Furkan K. arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma yaşandı. Bu tartışma hızla korkunç bir saldırıya dönüştü. İddiaya göre, boks hocası Furkan K., yanında getirdiği bıçakla Sibel M.’yi kalçasından ve karnından yaraladı. Yere düşen kadına yumruklarla saldırmaya devam eden Furkan K., çevredeki insanların çığlıklarıyla olay yerinden kaçtı.

Hayati Tehlike: Yoğun Bakımda Mücadele

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Sibel M.’ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Karnındaki bıçak darbesinin midesine isabet ettiği ve dikiş atıldığı bilgisi alındı. Sibel M.’nin hayati tehlikesinin sürmesi durumu, ailesi ve sevenleri için büyük bir endişe kaynağı oldu.

Kardeşin Yürek Yakan İfadesi

Sibel M.’nin kardeşi Berivan M., olayın detaylarını anlattı. Berivan M., ablasının iş görüşmesi için takım elbisesiyle evden çıktığını ve Furkan K.’nin sokağın başında pusu kurarak saldırdığını belirtti. “Ablamı üç yerinden bıçakladı, yetmezmiş gibi yerde yumruklayarak devam etti. Ablamın çığlıklarına komşular müdahale etmeseydi, onu orada ölüme terk edecekti,” diyen Berivan M., Furkan K.’nin ablasının cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtığını ve kanıtları yok etmeye çalıştığını iddia etti.

Husumet ve Gerilim: Olayın Arka Planı

Berivan M.’nin açıklamalarına göre, saldırıdan önce Furkan K. ile Sibel M. arasında gerginlikler yaşanıyordu. Furkan K.’nin işletmekte olduğu spor salonu ve nişanlısına ait olan üst katta bulunan pilates salonu, mahallede rahatsızlıklara neden olmuştu. Sibel M., bu durumdan şikayetçi olmuş, hatta daha önce Furkan K.’nin nişanlısı tarafından parmağı kırılmıştı. Şikayet sonrası ruhsatsız olan salonlar mühürlenmiş, fakat saldırı, mühürlemenin hemen ardından meydana gelmişti. Berivan M., “Ablam o salona üyeydi, ancak rahatsızlıklar yüzünden ayrılmıştı. Bu olaylar, şikayetlerimizden sonra başladı,” diyerek durumun arka planını ortaya koydu.

Adalet Yerini Bulacak mı? Saldırganın Tutuklanması

Olayın ardından Nisbetiye Caddesi’nde yakalanan Furkan K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. “Kasten yaralama” suçundan tutuklanan Furkan K., cezaevine gönderildi. Sibel M.’nin ailesi, olayın takipçisi olacaklarını ve adaletin yerini bulması gerektiğini vurguladı.