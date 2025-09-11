Boksör Busenaz’dan meydan okuma geldi

MİLLİ BOKSÖR BUSENAZ SÜRMENELİ’NİN PAYLAŞIMI

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, İngiltere’nin Liverpool şehrindeki Dünya Boks Şampiyonası’nda 65 kiloda çeyrek finalde Kazak rakibi Aida Abikeva’ya yenilerek turnuvaya veda etti. Eleştirilerle karşılaşan Sürmeneli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla bu duruma yanıt verdi.

Sürmeneli açıklamasında, “İlk defa içimden gelenleri bu kadar açık yazıyorum. Çok şey öğrendim ve bazı şeyleri anlatma ihtiyacı hissediyorum.” diyerek hissettiği duyguları paylaştı. Yenilgisiyle ilgili ihtiyacı olan durumu şöyle özetledi: “Evet, yenildim. Böyle olması gerekiyordu ve oldu. Ama şunu unutmayın: Elimden gelenin fazlasını yaptım. İçim, ruhum, vicdanım çok rahat.”

Sürmeneli, “Aç kalarak uyuduğum günler, sakatlandığım anlar ve antrenmanda nefes nefese yere yığıldığım o dakikalar…” diyerek yaşadığı zorlukları hatırlattı. Eleştirilere yanıt verirken, “Birini eleştirmeden önce o insanın nelerden geçtiğine, nelerden vazgeçtiğine, hangi bedelleri ödediğine bir bakın.” ifadesini kullandı. Bu süreçte yanında olan insanlara çok değer verdiğini belirtti ve onlara teşekkür etti.

Sürmeneli, “Ben yeni bir şey denedim. İçimde pişmanlık bırakmamak için. Denedim ve evet, sonucunda içim hala çok rahat.” diyerek mücadele azmini vurguladı. “Eğer bugün bunları yaşıyorsam, demek ki bazı şeyleri öğrenmemi istediği içindir. Ben öğrenerek, daha da güçlenerek yoluma devam edeceğim.” şeklinde konuşarak, spor camiasındaki gerçeği dile getirdi. “Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz.” diyerek sonlandırdığı mesajında, sporun doğasında var olan mücadele ruhunu yeniden hatırlattı.