Bölge Tetikte: Savaşın Ekonomik Etkileri Tartışılıyor

BÜTÜN BÖLGE TETİKTE…

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırıların üzerinden iki hafta geçti. Taraflar saldırılarını sürdürürken, barış için bölgedeki ülkelerin diplomatik çabaları, özellikle Türkiye’nin öncülüğünde devam ediyor. Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile gerçekleştirilen görüşme sonrası, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

“DİYALOG ÇAĞRISI”

Fidan, burada yaptığı açıklamalarda diyalog çağrısını yineleyerek, İran ile sürekli temas halinde olduklarını vurguladı. “Milli güvenliğimizden taviz vermeyiz” şeklindeki ifadesi dikkat çekti.

“SON VERİLMELİ”

Bölgedeki savaşın yayılma potansiyelinden endişe ettiklerini dile getiren Fidan, “Tüm bölgeye yayılan savaşa bir an önce son verilmeli.” dedi.

“EKONOMİK TEHDİT”

Savaşın küresel boyutunu da ele alan Fidan, bu durumun “küresel ekonomik istikrarı tehdit ettiği aşikardır” sözleriyle dikkat çekti. Ayrıca, bu gelişmelerin bölgede telafisi imkansız kalıcı düşmanlıklara yol açmasından duyulan endişeyi de ifade etti.