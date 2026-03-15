Bölge Tetikte: Savaşın Ekonomik Etkileri Tartışılıyor

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırıların üzerinden iki hafta geçti. Taraflar saldırılarını sürdürürken, barış için bölgedeki ülkelerin diplomatik çabaları, özellikle Türkiye’nin öncülüğünde devam ediyor. Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile gerçekleştirilen görüşme sonrası, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

“DİYALOG ÇAĞRISI”

Fidan, burada yaptığı açıklamalarda diyalog çağrısını yineleyerek, İran ile sürekli temas halinde olduklarını vurguladı. “Milli güvenliğimizden taviz vermeyiz” şeklindeki ifadesi dikkat çekti.

“SON VERİLMELİ”

Bölgedeki savaşın yayılma potansiyelinden endişe ettiklerini dile getiren Fidan, “Tüm bölgeye yayılan savaşa bir an önce son verilmeli.” dedi.

“EKONOMİK TEHDİT”

Savaşın küresel boyutunu da ele alan Fidan, bu durumun “küresel ekonomik istikrarı tehdit ettiği aşikardır” sözleriyle dikkat çekti. Ayrıca, bu gelişmelerin bölgede telafisi imkansız kalıcı düşmanlıklara yol açmasından duyulan endişeyi de ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçe’de Tedesco İle Gelecek Görüşüldü

Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran, Domenico Tedesco ve Devin Özek'le yollarına devam edeceklerini duyurdu.
Gündem

Mardin’de Uyuşturucu Operasyonunda Dört Şüpheli Yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda dört kişi gözaltına alındı. Operasyon, yerel güvenlik güçleri tarafından başarıyla tamamlandı.
Gündem

Tatvan’da Feci Kaza: 6 Aylık Bebek Kurtarılamadı

Bitlis-Van karayolunda meydana gelen kazada, TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden bebeğin, anne ve babası da olay anında yaşamını yitirdi.
Gündem

İran’dan ABD Bankalarına Hedef Gösterildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin iki bankayı hedef almasının ardından, tüm ABD banka şubelerinin meşru hedef olacağını duyurdu. Söz konusu açıklama Ali Tuğgeneral Muhammed Naini'den geldi.
Gündem

Ukrayna İran İçin Meşru Hedef Haline Geldi

İran Meclisi yetkilisi İbrahim Azizi, Ukrayna’nın İsrail’e insansız hava aracı desteğiyle fiilen savaşa girdiğini belirterek, bu durumun İran için Ukrayna’yı meşru hedef haline getirdiğini ifade etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.