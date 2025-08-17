Bolivya’da Seçim İçin Sandığa Gidildi

Nüfusu 12 milyonu geçen Bolivya’da 8 milyondan fazla seçmen, oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Güney Amerika’nın bu ülkesi, halkının devlet başkanını belirlemesi için 9 eyaletinde kurulan 3 bin 733 merkezde yerel saatle 07.00’de oy verme işlemini başlattı.

SEÇİMDE YER ALAN ADAYLAR

Oy kullanma yaşı 18 olarak belirlenen Bolivya’da oy verme işlemi yerel saatte 17.00’ye kadar devam edecek. Gerçekleşecek bu seçimlerde hem yeni bir devlet başkanı ve yardımcısı belirlenecek hem de Kongre üyeleri seçilecek. Bolivya’da devlet başkanlığı için yarışan 8 aday bulunuyor, ancak tüm anketlerde öne çıkan iki aday var.

ÖNE ÇIKAN ADAYLAR

Seçimlerde, merkez sağın adayı 66 yaşındaki iş insanı Samuel Doria Medina ile 65 yaşındaki eski Devlet Başkanı Jorge Quiroga’nın arasında bir rekabetin yaşanması bekleniyor. Her iki aday da, kazanırlarsa Bolivya’da her alanda “kapsamlı” bir değişim vaat ediyor. İktidardaki Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisinin adayı eski İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo ise parti içindeki bölünmeler nedeniyle ilk turda başarılı olmanın zor olduğunu gösteriyor.

EVO MORALES’İN ÇAĞRISI

Eski Devlet Başkanı Evo Morales, MAS ile yaşadığı sorunlar nedeniyle istifa ettikten sonra, Yüksek Mahkeme tarafından seçime katılması reddedildi. Morales, destekçilerine geçersiz oy kullanmaları yönünde bir çağrı yapmış durumda.

SEÇİM YETKİLERİ VE SÜRECİ

Adayların, devlet başkanlığı koltuğuna oturabilmesi için geçerli oyların en az yüzde 50’sini alması ya da en yakın rakibine 10 puan fark atarak en az yüzde 40 oy alması gerekiyor. Aksi takdirde, seçimin kazananı ikinci turda belirlenecek. Ulusal basın, Bolivya’da uzun süredir yaşanan döviz ve yakıt sıkıntıları ile sol ittifak içindeki bölünmeler nedeniyle MAS’ın başarılı olmasının zor olduğunu ifade ediyor.