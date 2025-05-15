Bologna, 51 Yıl Sonra Kupa Aldı

BOLOGNA, İTALYA KUPASI’NDA TARİHİ ZAFERİ KAZANDI

Futbolda İtalya Kupası finalinde Bologna, Milan’ı 1-0 yenerek kupayı kazanmayı başardı. Roma Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen bu kritik karşılaşmayı yaklaşık 70 bin futbolsever tribünlerden takip etti. İki takımın da karşılıklı olarak gerçekleştirdiği az sayıda ataklarla geçen final maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

NDOYE’NİN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

Müsabakanın ikinci yarısının 52. dakikasında Bologna, Ndoye’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan sürede Milan’ın skoru eşitleme çabaları sonuçsuz kaldı ve maçta başka gol olmadı. Böylece Bologna, İtalya Kupası’nı kazanmış oldu. Bu sonuçla birlikte Bologna, tarihindeki 3. İtalya Kupası zaferini elde etti ve 51 yıl aradan sonra bu kupada mutlu sona ulaştı. Daha önce Bologna, bu kupayı 1970 ve 1974 yıllarında da kazanmıştı.

BOLONYA’YA BÜYÜK SEVİNÇ

Bolognalı oyuncular ve taraftarlar, maçın son düdüğüyle beraber büyük bir sevinç yaşadı. Bu önemli zafer, Bologna için özel bir anı olarak tarihe geçti.