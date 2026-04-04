Bolu Belediyesine Yolsuzluk Operasyonu: Başkan Gözaltında

Belediyelere yönelik olarak gerçekleştirilen yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürmeye devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen son operasyonlardan biri, CHP’li Bolu Belediyesi’ne yönelik oldu.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yürütülen ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında 13 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI

Gözaltına alınanlar arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın tutuklandığı bildirildi. Diğer yandan, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Sarıyıldız hakkında ise ev hapsi kararı alındı.

BELEDİYEDE ARAMA FAALİYETİ

Soruşturma sürecinde, sabah saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İlgili işleme maruz kalan Bolu Belediyesi binasında, sabah saatlerinde çok sayıda jandarma ekibi arama gerçekleştirdi.

MALİ RAPORLARDA ÇARPITILMA ŞÜPHESİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Bolu’yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BOLSEV) ile bağlantılı şirketin mali kayıtları üzerindeki şüpheleri gündeme getirdi. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre; 2024–2025 yılları arasında reklam, bağış ve kira gelirleri aracılığıyla toplam 116.836.918 TL toplandığı, ancak öğrencilere sadece 11.926.000 TL burs ödendiği belirlendi. Ayrıca, 31 Aralık 2025 itibarıyla vakıf hesaplarında 1.890.572 TL, şirket hesaplarında ise 8.976.075 TL bulunduğu kayıt altına alındı. Bu durumda, aradaki 100 milyon TL’nin üzerinde bir tutarın, gerçek olmayan faturalar ve çeşitli gider kalemleri gösterilerek şirketten çıkarıldığı şüphesi oluştu.

ÖZCAN’IN AKRABA İSTİHDAMI

Tutuklanan Özcan’ın, şehirdeki ticari kuruluşları baskı altına aldığı ve belediyeyi adeta kendisine ve çalışma arkadaşlarına ait bir arpalığa dönüştürdüğü öne sürüldü. Tanju Özcan’ın, yakın veya uzak kan bağı bulunan, hısım ve akraba kim varsa belediye bünyesinde istihdam ettiği tespit edildi.