Bolu’da Vefat Edenlerin Ailelerine Çirkin Paylaşım

OTEL YANGINI İLE İLGİLİ SORUŞTURMA

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla telefonla konuşarak dalga geçen ve uygunsuz ifadeler kullanan şüpheliler hakkında bir soruşturma başlatıldı. Bu olayda şüphelilerin, yaptıkları konuşmaları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştıkları da kaydedildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Konuya dair bir açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Sosyal medyada gündeme gelen ve linki yukarıda yer verilen konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.” ifadelerini kullandı.