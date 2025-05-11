Bolu Dağı’nda Sis, Trafiği Etkiliyor

HAVA KOŞULLARI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açıyor. Ankara ile İstanbul arasında kritik bir güzergah olan bu yol, sis nedeniyle sürücüler için zorluklar ortaya çıkarıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, güvenlik önlemleri artırılıyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ OLDUKÇA DÜŞÜYOR

Kara yolundaki görüş mesafesi, Düzce bölümündeki Bakacak ve Karanlıkdere ile Bolu tarafındaki Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde 35 metreye kadar düşüyor. Bu durum, güzergahı kullanan sürücülerin dikkatli gitmelerini gerektiriyor. Hem polis hem de Karayolları ekipleri, sürücülere hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyor.