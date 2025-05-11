Gündem

Bolu Dağı’nda Sis, Trafiği Etkiliyor

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HAVA KOŞULLARI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açıyor. Ankara ile İstanbul arasında kritik bir güzergah olan bu yol, sis nedeniyle sürücüler için zorluklar ortaya çıkarıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, güvenlik önlemleri artırılıyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ OLDUKÇA DÜŞÜYOR

Kara yolundaki görüş mesafesi, Düzce bölümündeki Bakacak ve Karanlıkdere ile Bolu tarafındaki Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde 35 metreye kadar düşüyor. Bu durum, güzergahı kullanan sürücülerin dikkatli gitmelerini gerektiriyor. Hem polis hem de Karayolları ekipleri, sürücülere hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

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Rusya’dan Soğuk Hava Geliyor

Yeni haftada Rusya kaynaklı rüzgarlar, sıcaklıklarda önemli bir düşüşe neden olacak. Meteoroloji, bu durumu taraflarınca raporladı.
Gündem

Bolu Dağı’nda Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

Yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle sis oluştu. Karayollarında trafik düzenli ilerlerken, yetkililer sürücülerden takip mesafesi korumalarını istedi.

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