Bolu Dağı’nda Sis, Trafiği Olumsuz Etkiledi

İLKE MİKTARI DÜŞEN SİS ETKİSİ

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde bu sabah sis hâkim olmaya başladı. Durumu kontrol altına almak için polis ve Karayolları ekipleri devrede bulunuyor. Ekipler, sürücülere hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

GÖRÜŞ MESAFESİNİN AZALDIĞI NOKTALAR

Kara yolunun Düzce kesiminde bulunan Bakacak ve Karanlıkdere ile Bolu tarafındaki Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde, görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü. Bu durum, güzergâhı kullanan sürücüler için zorluk oluşturdu. Sürücüler, trafikte dikkatli ilerlemeye özen gösteriyor. Polis ve Karayolları ekipleri, sürücülerin güvenliğini sağlamak için gerekli uyarılarda bulunmaya devam ediyor.